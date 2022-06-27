Bakan Soylu, Ege Denizi’ndeki kaçak göçmenlerin İHA ile tespit edilme anlarını paylaştı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ege Denizi’nden geçmek isteyen kaçak göçmenlerin İnsansız Hava Aracı (İHA) ile tespiti sonrasında güvenlik güçlerince yakalanma görüntülerini paylaştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konu hakkında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Kaçak göçle mücadelemiz sürüyor. Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı’mızın müşterek operasyonuyla Ege Denizi’nden geçmek isteyen kaçak göçmenleri İHA’mız tespit etti Deniz Polisi, organizatörleri, Sahil Güvenlik, göçmenleri, Jandarmamız karaya çıkan bir organizatörü yakaladı” ifadelerini kullandı.

Tam 62 yabancı uyruklu şahıs yakalandı

Öte yandan, Ege Denizi’nde bir grup kaçak göçmen olduğu ihbarının üzerine harekete geçen İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hızla operasyona başladı. Göçmen kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları çerçevesinde, Urla ilçesi Demircili Mahallesi Düvenli Koyu mevkiinde, 27 Haziran Pazartesi günü saat 01.00 sıralarında, talebe istinaden görevlendirilen JİHA tarafından bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Yapılan koordineli çalışmalar neticesinde, organizatör olduğu değerlendirilen 2 şahıs Deniz Polisi tarafından yakalandı ve diğer organizatör şahıs ise bottan denize atlayarak kaçtı. Sonrasında, düzensiz göçmenlerin bulunduğu bota Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince müdahale edildi ve tamamı Fas vatandaşı olan 62 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Bottan denize atlayarak kıyıya çıkan diğer organizatör şahıs ise sabah saatlerinde Jandarma Asayiş Timlerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak yakalanan yabancı uyruklu şahısların işlemleri devam ederken, 3 organizatörün ise adli makamlara sevk edildiği öğrenildi.