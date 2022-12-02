Bakan Soylu duyurdu: Şırnak’ta 3 terörist daha etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak’ta devam eden, ‘Eren Abluka Sonbahar-Kış-15 operasyonu’ çerçevesinde 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak Gabar’da, ‘Eren Abluka Sonbahar-Kış-15’ operasyonu çerçevesinde 3 bölücü terör örgütü mensubunun daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Operasyonla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Soylu, "Biraz geç oldu ama güç olmadı. Jandarma ve Emniyet İstihbarat; İHA, ATAK ve yakın hava desteğiyle yapılan operasyonda, Jandarmamızın çatışma anındaki kahramanlığıyla, Şırnak Gabar’da 3 terörist daha sarı torbada az kaldı” ifadelerine yer verdi.

“3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir”

Bakanlık tarafından operasyon hakkında yapılan açıklamada ise, “Eren Abluka Sonbahar-Kış-15 operasyonu kapsamında, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlığı ile EGM İstihbarat Başkanlığı ve Siirt İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, Güçlükonak ilçesi GABAR DAĞI bölgesinde müştereken başlatılan, J-SİHA, PİHA ve Hava Kuvvetlerinin de destek verdiği, JÖH ve Jandarma Komando timleri ile Güvenlik Korucularının katılımıyla icra edilen istihbarata dayalı nokta operasyonunda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Terörle Mücadele Operasyonlarına bölge halkımızın da desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde devam edilmektedir” ifadeleri yer aldı.

(ALİ-