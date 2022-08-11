Bakan Soylu duyurdu: PKK’lı Mehdi Mıçı İstanbul’da yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bölücü terör örgütü PKK’nın sözde özel kuvvetler mensubu olarak bomba eğitimi veren ve eylemlerde bulunmak üzere İstanbul’a geldiği anlaşılan ‘Seydo Botan Gever’ kod isimli Mehdi Mıçı’nın sahte kimlikle İstanbul’da yakalandığını açıkladı.

Operasyon hakkında sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Soylu, şu ifadelere yer verdi:

“Murat Karayılan’ın talimatıyla İran üzerinden Türkiye’ye geçen PKK’nın sözde özel kuvvetlerine mensup, bomba eğitimi veren, İstanbul’da eylem yapmak ve yaptırmak üzere gelen Seydo Botan Gever kod adlı Mehdi Mıhçı, başarılı bir operasyonla sahte kimlikle İstanbul’da yakalandı. Emniyet İstihbarat ve İstanbul Emniyet Müdürlüğümüze tebrikler.”