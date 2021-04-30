banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
İmamoğlu'ndan kira müjdesi!
İmamoğlu'ndan kira müjdesi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan bayram namazı açıklaması
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan bayram namazı açıklaması
Osman Kavala davasında flaş gelişme!
Osman Kavala davasında flaş gelişme!

Bakan Soylu duyurdu: "Lice’de 221 kilogram esrar ele geçirildi"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır’ın Lice ilçesi Tepe köyü kırsalında jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda 221 kilogram toz esrar ele geçirildiğini açıkladı.

Asayiş 30.04.2021, 19:47
3
Bakan Soylu duyurdu: "Lice’de 221 kilogram esrar ele geçirildi"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır’ın Lice ilçesi Tepe köyü kırsalında jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda 221 kilogram toz esrar ele geçirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Diyarbakır Lice Tepe köyü kırsalında, jandarma birimlerimizin yaptığı operasyonda 221 kilogram toz esrar ele geçirildi. Teröre de uyuşturucuya da geçit vermeyen kahramanlarımıza selam olsun” dedi.
Yorumlar (0)
20°
açık
Günün Anketi Tümü
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?