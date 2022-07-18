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Dutun önemli geçim kaynağı olduğu Kemaliye’de kadınların zorlu pestil ve pekmez yapımı imece usulü ile eğlenceli hale geliyor
72 yaşında doktorluğa veda eden Latif Hoca: “Doktorlarımız gitmesin, memleketin onlara ihtiyacı var”
Bakan Soylu duyurdu! Kırmızı bültenle aranan terörist etkisiz hale getirildi
Kırmızı bültenle aranan turuncu kategorideki Azat Kendal kodlu Necati Utku Kiraz ve 1 terörist etkisiz etkisiz hale getirildi
Asayiş 18.07.2022, 09:04 18.07.2022, 09:13
Kırmızı bültenle aranan turuncu kategorideki Azat Kendal kodlu Necati Utku Kiraz ve 1 terörist etkisiz etkisiz hale getirildi