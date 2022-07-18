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Bakan Soylu duyurdu! Kırmızı bültenle aranan terörist etkisiz hale getirildi

Kırmızı bültenle aranan turuncu kategorideki Azat Kendal kodlu Necati Utku Kiraz ve 1 terörist etkisiz etkisiz hale getirildi

Asayiş 18.07.2022, 09:04 18.07.2022, 09:13
Bakan Soylu duyurdu! Kırmızı bültenle aranan terörist etkisiz hale getirildi

Kırmızı bültenle aranan turuncu kategorideki Azat Kendal kodlu Necati Utku Kiraz ve 1 terörist etkisiz etkisiz hale getirildi

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