Bakan Soylu duyurdu: Diyarbakır Lice’de 3 terörist daha etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır Lice’de icra edilen ’Eren Huzur İlkbahar Yaz Operasyonu’ çerçevesinde 3 PKK’lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır’ın Lice Gönen Mahallesi’nde, ‘Eren Huzur İlkbahar Yaz-1 Şehit Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan Operasyonu’ çerçevesinde 3 bölücü terör örgütü mensubunun daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Operasyonla ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde, Lice Gönen Mahallesi kırsalında J-SİHA,ANKA-S ve Atak Taarruz helikopterlerinin desteğinde 3 Haziran tarihinde icra edilen, ‘Eren Huzur İlkbahar Yaz-1 Şehit Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan Operasyonu’ kapsamında; JÖH, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucularının katıldığı istihbarata dayalı nokta operasyonunda, 3 terörist, silahları 1 adet M-16 P. Tf. 2 Kalaşnikof P.Tf. ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Terörle mücadele operasyonlarına bölge halkımızın da desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde devam edilmektedir.”

“29 Ekim 2023’te, Türkiye’nin dağlarında bir tek terörist bırakmayacağız”

Operasyonla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “29 Ekim 2023’te, Türkiye’nin dağlarında bir tek terörist bırakmayacağız. Diyarbakır Lice kırsalında J-SİHA, ANKA ve ATAK Taarruz Helikopterleri desteğiyle gerçekleştirilen Eren Huzur İlkbahar Yaz Operasyonu kapsamında, 3 PKK’lı terörist, 1 M-16, 2 Kaleşnikov silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi. Kahraman Jandarma’mıza ve korucularımıza tebrikler” ifadelerini kullandı.