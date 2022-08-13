Bakan Soylu duyurdu: 107 kilo uyuşturucu ele geçirildi, 4 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır’dan İstanbul’a 107 kilo uyuşturucu taşıyan 4 kişinin Kocaeli’de yapılan operasyonla yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kocaeli’de 107 kilogram skunk ele geçirildiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Soylu, "Uyuşturucu ile mücadelenin hız kesmeden devam ediyor. Diyarbakır’dan İstanbul’a yük taşıyan şüpheli aracın takibi sonrasında gerçekleştirilen operasyonla 107 kilo skunk ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alındı. Kocaeli emniyetimize ve narkotik birimlerimize tebrikler” ifadelerine yer verdi.