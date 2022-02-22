Son Dakika
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Donetsk ve Luhansk’daki anlaşmazlıkların müzakere yoluyla çözülmesini bekliyoruz. Şimdilik mümkün görünmese de gelecekte başarılı olacağız" dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Minsk anlaşmalarının artık geçerliliği yok. Donetsk ve Luhansk’ı tanıdık" dedi.
Bakan Soylu: “Diyarbakır Anneleri’nin azmi, bir buluşma daha gerçekleştiriyor”
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır Anneleri’nin azminin bir buluşma daha gerçekleştirdiğini belirtti.
Asayiş 22.02.2022, 19:33
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır Anneleri’nin azminin bir buluşma daha gerçekleştirdiğini belirtti.
Bakan Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Diyarbakır Anneleri’nin azmi, bir buluşma daha gerçekleştiriyor: Evlat Nöbetinde 35. Buluşma. Cumhuriyet’in 100. yılında sınırlarımız içerisinde PKK kalmayacak. Arkasında olan güçlere rağmen PKK, bu topraklardan Sİ-Lİ-NE-CEK!” ifadelerine yer verdi.