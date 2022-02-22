Bakan Soylu: “Diyarbakır Anneleri’nin azmi, bir buluşma daha gerçekleştiriyor”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır Anneleri’nin azminin bir buluşma daha gerçekleştirdiğini belirtti.

Bakan Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Diyarbakır Anneleri’nin azmi, bir buluşma daha gerçekleştiriyor: Evlat Nöbetinde 35. Buluşma. Cumhuriyet’in 100. yılında sınırlarımız içerisinde PKK kalmayacak. Arkasında olan güçlere rağmen PKK, bu topraklardan Sİ-Lİ-NE-CEK!” ifadelerine yer verdi.