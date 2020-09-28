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Bakan Soylu'dan iki önemli açıklama!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Diyarbakır annelerinin 18. kavuşması inşallah yarın gerçekleşiyor. Kırmızı kategoride aranan PKK terör örgütü mensubunun üzerini çizdik” dedi.
Asayiş 28.09.2020, 19:55
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İçişleri Bakanı Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Diyarbakır annelerinin 18. kavuşması inşallah yarın gerçekleşiyor. Kırmızı kategoride aranan PKK terör örgütü mensuplarından birine daha sınırlarımız içerisinde çizik. Yüzbaşı Mahmut ve kahramanları ruhunuz şad olsun” dedi.
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