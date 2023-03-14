Bakan Soylu, CHP’li Özel’den 20 bin lira manevi tazminat kazandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP’li Özel’den 20 bin lira manevi tazminat kazandı. Bakan Soylu’nun, tazminatı depremzedeler için harcanmak üzere AFAD’a bağışlayacağı öğrenildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’den manevi tazminat olarak kazandığı 20 bin lirayı depremzedeler için harcanmak üzere Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD) bağışlayacak. Bütçe görüşmeleri sırasında Bakan Soylu’ya yönelik hakaret içerikli paylaşım ve açıklamaları nedeniyle Özel’e Ankara 40. Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan davada karar açıklandı. Taraf avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada, Özel aleyhine 20 bin lira manevi tazminata hükmedildi. Özel’in açtığı karşı dava ise reddedildi. Bakan Soylu’nun Özel’den tahsil edilecek 20 bin lirayı, depremzedeler için harcanmak üzere AFAD’a bağışlayacağı öğrenildi.