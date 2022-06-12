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Bakan Soylu: "Bugün 21.35’te, Van’da yaşanan depremle ilgili, Valimiz Sn. Ozan Balcı ile tekrar görüştüm. Tüm taramalarını gerçekleştirmişler, birkaç binada tespit edilen çatlağın dışında hiçbir problem olmadığını son bilgi olarak teyit etti. Van’ımı

Bakan Soylu: "Bugün 21.35’te, Van’da yaşanan depremle ilgili, Valimiz Sn. Ozan Balcı ile tekrar görüştüm. Tüm taramalarını gerçekleştirmişler, birkaç binada tespit edilen çatlağın dışında hiçbir problem olmadığını son bilgi olarak teyit etti. Van’ımıza ve Vanlı hemşehrilerimize geçmiş olsun."

Asayiş 12.06.2022, 23:31
Bakan Soylu: "Bugün 21.35’te, Van’da yaşanan depremle ilgili, Valimiz Sn. Ozan Balcı ile tekrar görüştüm. Tüm taramalarını gerçekleştirmişler, birkaç binada tespit edilen çatlağın dışında hiçbir problem olmadığını son bilgi olarak teyit etti. Van’ımı

Bakan Soylu: "Bugün 21.35’te, Van’da yaşanan depremle ilgili, Valimiz Sn. Ozan Balcı ile tekrar görüştüm. Tüm taramalarını gerçekleştirmişler, birkaç binada tespit edilen çatlağın dışında hiçbir problem olmadığını son bilgi olarak teyit etti. Van’ımıza ve Vanlı hemşehrilerimize geçmiş olsun."

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