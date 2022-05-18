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Bakan Soylu: "Bir türlü ortada olmayan bir kokain senaryosu üzerinden birileri tarafından, Türkiye’nin sanki bir kokain cennetine dönüştüğü şeklinde bir algı oluşturuldu."
Bakan Soylu: "Bir türlü ortada olmayan bir kokain senaryosu üzerinden birileri tarafından, Türkiye’nin sanki bir kokain cennetine dönüştüğü şeklinde bir algı oluşturuldu."
Asayiş 18.05.2022, 15:02
Bakan Soylu: "Bir türlü ortada olmayan bir kokain senaryosu üzerinden birileri tarafından, Türkiye’nin sanki bir kokain cennetine dönüştüğü şeklinde bir algı oluşturuldu."