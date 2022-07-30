Bakan Soylu: “Ankara’da cemevlerine saldıran şahıs Eskişehir’e giderken yakalandı”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara’da 3 cemevine saldıran şahsın Eskişehir’e giderken yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twiiter hesabından yaptığı paylaşımda, “Çankaya’da bir, Mamak’ta iki cemevine bugün alçakça bir planla saldıran zanlı, Eskişehir’e giderken Ankara Emniyetimiz tarafından yakalandı. Elbette bu provokasyon, her yönüyle soruşturulmaktadır. Geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.