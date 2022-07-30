banner528

banner549

banner547

Son Dakika
TOGG'da beklenen haber geldi
TOGG'da beklenen haber geldi
Çubuk Vişnesi’ni ağrı kesici olarak kullanıyorlar
Çubuk Vişnesi’ni ağrı kesici olarak kullanıyorlar
Dünya’nın gözü Bakliyat’ta
Dünya’nın gözü Bakliyat’ta
Yeni sezon fındığı yol kenarlarında satışa çıktı
Yeni sezon fındığı yol kenarlarında satışa çıktı

Bakan Soylu: “Ankara’da cemevlerine saldıran şahıs Eskişehir’e giderken yakalandı”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara’da 3 cemevine saldıran şahsın Eskişehir’e giderken yakalandığını açıkladı.

Asayiş 30.07.2022, 23:35
Bakan Soylu: “Ankara’da cemevlerine saldıran şahıs Eskişehir’e giderken yakalandı”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara’da 3 cemevine saldıran şahsın Eskişehir’e giderken yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twiiter hesabından yaptığı paylaşımda, “Çankaya’da bir, Mamak’ta iki cemevine bugün alçakça bir planla saldıran zanlı, Eskişehir’e giderken Ankara Emniyetimiz tarafından yakalandı. Elbette bu provokasyon, her yönüyle soruşturulmaktadır. Geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
25°
açık