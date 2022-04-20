Bakan Soylu ağlayan şehit kızını böyle teselli etti

Bursa’da cezaevi aracına yönelik bombalı saldırıda şehit olan infaz koruma memurunun Bursa Adliyesinde düzenlenen cenaze töreninde ağlayan şehit kızını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Senin baban bir kahraman yavrum” diyerek teselli etti.

Bursa’da cezaevi aracına yönelik bombalı saldırıda şehit olan infaz koruma memuru Cengiz Yiğit (36) Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da katıldığı cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Tören sırasında şehidin 7 yaşındaki kızı göz yaşlarına boğuldu. Şehit kızının ağladığını gören İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ağlayan şehit kızının yanına giderek başını okşayıp “Senin baban bir kahramandı yavrum” diyerek teselli verdi. Bakan Soylu’nun da duygusal anlar yaşadığı görüldü.

Şehit Yiğit’in naaşı tören alanına geldiğinde sevenler gözyaşlarını tutamadı. Şehidin eşi ve çocukları son kez tabuta sarıldı. Bursa Adliyesi önündeki törende konuşan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, teröristlerin inlerine girmeye, yaptıklarının hesabını sormaya ve terörü bitirmeye kararlı olduklarını belirtirken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da terör örgütünün terörle mücadelede elde edilen büyük başarılardan sonra kendini ispat etmeye çalışacağını, bir çok eylemi oluşmadan engellediklerini dile getirdi.

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