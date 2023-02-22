İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay AFAD koordinasyon merkezinde, yaşanan depremler ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, "Ağır hasarlı binalara giriş yasaktır. Kısıtlı süre ile dahi girişlere izin verilmemektedir" dedi. Yapılan kira artışları hususunda ise “Kira artışı istismar meselesidir” ifadelerini kullandı.