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Bakan Soylu açıkladı: Diyarbakır’da milyonlarca kök uyuşturucu madde ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır’da bugün başlatılan Eren Abluka-34 Operasyonu’nda milyonlarca kök uyuşturucu madde ele geçirildiğini duyurdu.

Asayiş 13.08.2022, 13:57
Bakan Soylu açıkladı: Diyarbakır’da milyonlarca kök uyuşturucu madde ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır’da bugün başlatılan Eren Abluka-34 Operasyonu’nda milyonlarca kök uyuşturucu madde ele geçirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından Diyarbakır’da bugün başlatılan Eren Abluka-34 Operasyonu’na ilişkin paylaşımda bulundu. Bakanın Soylu’nun paylaşımında, “Sadece teröristler değil, terörün finansmanı uyuşturucu da abluka altında. Diyarbakır’da bugün başlatılan Eren Abluka-34 Operasyonu’nda; 8 milyon 849 bin 330 kök kenevir 648 bin 200 kök skunk, 775 kilogram esrar (kubar ve toz) ele geçirildi. Kahraman Jandarmamıza ve emeği geçen herkese teşekkürler” ifadelerine yer verildi.

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