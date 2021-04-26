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Bakan Soylu açıkladı: "50 kilogram plastik patlayıcı ve patlamaya hazır EYP ele geçirildi"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin Nusaybin Koruköy kırsalında 50 kilogram plastik patlayıcı ve patlamaya hazır EYP ele geçirildiğini açıkladı.

Asayiş 26.04.2021, 14:39
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Bakan Soylu açıkladı: "50 kilogram plastik patlayıcı ve patlamaya hazır EYP ele geçirildi"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin Nusaybin Koruköy kırsalında 50 kilogram plastik patlayıcı ve patlamaya hazır EYP ele geçirildiğini açıkladı.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Soylu, “Kahraman Jandarma’mız, teröre, teröriste aman vermiyor. Eren-5 Bagok Operasyonu kapsamında; Mardin Nusaybin Koruköy kırsalında 50 kilogram plastik patlayıcı ve patlamaya hazır El Yapımı Patlayıcı düzeneği ele geçirildi” ifadelerini kullandı.
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