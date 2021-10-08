banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Türkiye - Norveç: 1-1
Türkiye - Norveç: 1-1
Kış geliyor: Önce sağanak, sonra soğuk
Kış geliyor: Önce sağanak, sonra soğuk
Merkel, Türkiye'ye geliyor
Merkel, Türkiye'ye geliyor
Milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş'ten altın madalya
Milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş'ten altın madalya

Bakan Soylu: “87 kilogram eroin, 30 kilogram Afyon sakızı ele geçirildi”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen bir operasyon kapsamında 87 kilogram eroin ve 30 kilogram Afyon sakızının ele geçirildiğini duyurdu.

Asayiş 08.10.2021, 18:20
Bakan Soylu: “87 kilogram eroin, 30 kilogram Afyon sakızı ele geçirildi”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen bir operasyon kapsamında 87 kilogram eroin ve 30 kilogram Afyon sakızının ele geçirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen bir operasyon kapsamında 87 kilogram eroin ve 30 kilogram Afyon sakızının ele geçirildiğini duyurdu. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Bakan Soylu, 1 şüphelinin gözaltına alındığını belirterek, “Türk polisi yakalar! Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğümüzce yürütülen takip ve operasyon sonucu; 87 kilogram eroin, 30 kilogram Afyon sakızı ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. Kahraman polislerimizi ve Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğümüzü tebrik ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 8 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Antalyaspor 8 8
15. Başakşehir 8 6
16. Kasımpaşa 8 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 8 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 8 20
2. Ankaragücü 8 18
3. Eyüpspor 8 16
4. Bandırmaspor 8 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 7 15
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 7 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 17
2. Atletico Madrid 8 17
3. Real Sociedad 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 8 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Celta de Vigo 8 7
16. Cádiz 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 8 4
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 8 1