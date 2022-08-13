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Bakan Soylu: "310 kilo uyuşturucu ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yurtdışına gönderilmek istenen 310 kilo uyuşturucunun ele geçirildiğini ve olayla ilgili 4 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Asayiş 13.08.2022, 18:31
Bakan Soylu: "310 kilo uyuşturucu ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yurtdışına gönderilmek istenen 310 kilo uyuşturucunun ele geçirildiğini ve olayla ilgili 4 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mersin’in Akdeniz ilçesinde takip sonucu yakalanan bir tırın içerisinde yapılan aramada yurt dışına gönderilmek istenen 310 kilo Captagon hap uyuşturucu ele geçirildiğini ve olayla ilgili 4 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Soylu, şunları kaydetti:

“Uyuşturucuyla mücadelemiz, hız kesmiyor. Mersin’in Akdeniz ilçesinde, takip sonucu bir tırda yapılan aramada yasadışı yollarla ülkemize giren ve yurtdışına gönderilmek istenen, 310 kilo (2 milyon adet) Captagon hap ele geçirildi, 4 kişi gözaltında. Mersin Emniyetimize tebrikler."

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