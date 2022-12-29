Bakan Soylu: “15 Temmuz öncesinde ve sonrasında en çok polis teşkilatı etkilendi”

81 İl Emniyet Müdürlüğü Personel İstişare Toplantısı’nda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Çok zor ve ara bir dönemden geçtik. 15 Temmuz öncesinin ve sonrasının en çok etkilendiği teşkilat, polis teşkilatıdır. Yaklaşık 50 bine yakın FETÖ irtibatlı ve iltisaklı bu teşkilattan arındırıldı” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığındaki Şehit Demet Sezen Konferans Salonu’nda düzenlenen ’81 İl Emniyet Müdürlüğü Personel İstişare Toplantısı’na katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Soylu, tehdit ortamının her yıl daha da arttığına dikkat çekerek, “Dünyada genel bir güvenlik sorunu var. Türkiye’de bu ortamdan etkilenmektedir. Etrafımızdaki coğrafyada yaşananların bize etkilerini günlük yaşantımızdaki yaşıyoruz. Bu durum haliyle iç güvenlik birimlerimizin yükünü artıyor. 20 yıl öncesinden çok daha yüksek bir tehdit ortamıyla karşı karşıya. Suçun hem miktarı hem de çeşidi artmaktadır” değerlendirmesinde bulundu.

“Emniyet amirlerimizin sayısı 600’e kadar düşmüştü”

15 Temmuz darbe girişiminin ardından polis teşkilatında çok fazla personel açığı oluştuğunu söyleyen Bakan Soylu, “Teşkilatımız yaklaşık 363 bin personelle tarihinin en yüksek kapasitesine sahiptir. Bu noktaya kolay gelmedik. 15 Temmuz belki başarılı olmadı ama derin yaralar açtı. Çok önemli personel açıkları yaşadık. Emniyet amirimiz, başkomserlerimiz neredeyse yok seviyesine kadar indi. Emniyet amirlerimizin sayısı 600’e kadar düşmüştü. Biz bu eksikliği hissettirmeden ve yeni gelen arkadaşlarımızı bu teşkilatın bünyesine katma gayreti içerisinde olarak, bu aradaki boşluğun oluşturabileceği hizmet açığını hiçbir şekilde belli etmemeye çalıştık” ifadelerine yer verdi.

“Türkiye’de huzura etki edebilecek bütün alanlarda polislerimiz her daim görevinin başındadır”

Türk polisinin her zaman görevde olduğuna değine Bakan Soylu, “Çok zor ve ara bir dönemden geçtik. 15 Temmuz öncesinin ve sonrasının en çok etkilendiği teşkilat, polis teşkilatıdır. Yaklaşık 50 bine yakın FETÖ irtibatlı ve iltisaklı bu teşkilattan arındırıldı. Tüm arkadaşlarımız büyük bir fedakarlık ortaya koydu. Bir açık ortaya çıkmadı. Başarılı sonuçlar elde edildi. Türkiye’de huzura etki edebilecek bütün alanlarda polislerimiz her daim görevinin başındadır” diye konuştu.

“Dört bölgeyi kaldırıp iki bölgeye düşürüyoruz”

Şark hizmeti ve diğer düzenlemeler hakkında da bilgi veren Bakan Soylu, “Biz geleceğin görülmesinin temin edilmesi, iyi bir planlama yapılması amacıyla iki bölgeyi dört bölgeye çıkartmayı uygun gördük. Biz de o düzenleme ile ilgili yeni bir çalışma yaptık. Dört bölgeyi kaldırıp iki bölgeye düşürüyoruz. Batı ve doğu illeri iki grup olarak devam etmiş olacak. Şark görevini bitiren personellerimizin, batı illerindeki görev süresini tamamlaması halinde zorunlu yer değişikliğine tabi tutulması durumu da kaldırılacak. Yaşından dolayı emekliliğine 3 yıl kalan personelimize sağlanan hakları, istediği yere istediği şekilde tayin olma hakkı 5 yıla çıkmış olacak. Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav sürecini başlattık. Yaklaşık 2 bin 500 kişilik bir katılım öngörüyoruz. İnşallah en kısa sürede bu sınavı gerçekleştirmiş olacağız” ifadelerini kullandı.