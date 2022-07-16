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Bakan Soylu: “15 Temmuz ihanetine direnen vatandaşlarımızı ve Şehitlerimizi aşağılayan bir kişi Balıkesir Polisimiz tarafından gözaltına alındı”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz Darbe girişimine direnen vatandaşları ve şehitleri aşağılayan H.S. isimli şahsın gözaltına alındığını açıkladı.

Asayiş 16.07.2022, 01:50
Bakan Soylu: “15 Temmuz ihanetine direnen vatandaşlarımızı ve Şehitlerimizi aşağılayan bir kişi Balıkesir Polisimiz tarafından gözaltına alındı”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz Darbe girişimine direnen vatandaşları ve şehitleri aşağılayan H.S. isimli şahsın gözaltına alındığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “15 Temmuz ihanetine direnen vatandaşlarımızı ve Şehitlerimizi aşağılayan H. S. isimli şahıs Balıkesir Polisimiz tarafından gözaltına alındı. Şahıs hakkında; Halkı kin ve düşmanlığa tahrik Suç ve Suçluyu Övme Terör Örgütü Propagandası Yapma suçlarından işlem yapılacak” ifadelerini kullandı.

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