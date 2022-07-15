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Bakan Soylu: “15 Temmuz Destanına küfreden şeref yoksunu alçak, İzmir Polisimiz tarafından gözaltına alındı”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ne yönelik sosyal medyada hakaretlerde bulunan bir kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Asayiş 15.07.2022, 18:12
Bakan Soylu: “15 Temmuz Destanına küfreden şeref yoksunu alçak, İzmir Polisimiz tarafından gözaltına alındı”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ne yönelik sosyal medyada hakaretlerde bulunan bir kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya üzerinden 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ne hakaret eden bir şahsın yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Soylu, “15 Temmuz Destanına küfreden şeref yoksunu alçak, İzmir Polisimiz tarafından gözaltına alındı” ifadelerine yer verdi.

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