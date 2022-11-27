Bakan Murat Kurum, depremde hasar gören binanın yıkım çalışmasına katıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 5,9 büyüklüğündeki depremin meydana geldiği Düzce’de hasar gören 3 katlı binanın yıkım çalışmasına katıldı.

Merkez üssü Düzce’nin Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından "acil yıkım" kararı verilen binalarda yıkım çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede, Kültür Mahallesi Postane Sokak’taki 2 dükkan ve 6 dairenin bulunduğu 3 katlı binada da yıkım çalışmaları başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yıkım çalışmalarına katılarak, incelemelerde bulundu.

Güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede ekiplerin çalışmaları sürüyor.