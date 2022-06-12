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Bakan Kurum:"Van Tuşba’da meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle İl Müdürlüğü ekiplerimiz sahada hasar tespit çalışmalarına başladı.Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim her türlü afetten muhafaza buyursun."
Bakan Kurum:"Van Tuşba’da meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle İl Müdürlüğü ekiplerimiz sahada hasar tespit çalışmalarına başladı.Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim her türlü afetten muhafaza buyursun."
Asayiş 12.06.2022, 22:50
Bakan Kurum:"Van Tuşba’da meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle İl Müdürlüğü ekiplerimiz sahada hasar tespit çalışmalarına başladı.Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim her türlü afetten muhafaza buyursun."