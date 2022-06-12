banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Irak’ta Sadr Grubu milletvekillerinden istifa
Irak’ta Sadr Grubu milletvekillerinden istifa
Rize Valiliğinden sel uyarısı
Rize Valiliğinden sel uyarısı
Ukrayna’dan gıda krizine karşı 2 ülkeye tahıl koridoru
Ukrayna’dan gıda krizine karşı 2 ülkeye tahıl koridoru
28 yıldır babasını arıyor
28 yıldır babasını arıyor

Bakan Kurum:"Van Tuşba’da meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle İl Müdürlüğü ekiplerimiz sahada hasar tespit çalışmalarına başladı.Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim her türlü afetten muhafaza buyursun."

Bakan Kurum:"Van Tuşba’da meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle İl Müdürlüğü ekiplerimiz sahada hasar tespit çalışmalarına başladı.Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim her türlü afetten muhafaza buyursun."

Asayiş 12.06.2022, 22:50
Bakan Kurum:"Van Tuşba’da meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle İl Müdürlüğü ekiplerimiz sahada hasar tespit çalışmalarına başladı.Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim her türlü afetten muhafaza buyursun."

Bakan Kurum:"Van Tuşba’da meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle İl Müdürlüğü ekiplerimiz sahada hasar tespit çalışmalarına başladı.Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim her türlü afetten muhafaza buyursun."

Yorumlar (0)
21°
parçalı bulutlu