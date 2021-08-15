Bakan Kurum ve Bakan Karaismailoğlu selde hayatını kaybeden kadının cenazesine katıldı

SİNOP (İHA) – Sinop’un Ayancık ilçesindeki selde hayatını kaybeden Gülcan Demirkol’un (65) cenazesi Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun da katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı. Sel gelirken ağabeyiyle telefonla görüşen Demirkol’un son sözlerinin, “Abi, bizi kurtarın sel geliyor” olduğu öğrenildi.

Selin en çok etkilediği bölgelerden biri olan Babaçay köyünden bir cenaze daha uğurlandı. Selde akıntıya kapılarak hayatını kaybeden ve arama kurtarma ekiplerince bulunan Demirkol’un cenazesi, Çayiçi Mahallesi Camisi’ne getirildi. Cenazeye Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da katıldı.

Cenazede ayakta durmakta güçlük çeken Gülcan Demirkol’un eşi Hüseyin Demirkol’un koluna giren Kurum, kendisini teskin etmeye çalıştı. Kurum, rahatsızlanan Demirkol’a su içirip, yüzünü yıkadı. İki çocuk annesi Demirkol’un cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığına defnedildi.

İki çocuğu ve annesi aranıyor

Gülcan Demirkol’un sel gelirken abisiyle telefonla görüştüğü öğrenildi. Demirkol’un abisine söylediği son sözlerinin ise, “Abi, bizi kurtarın sel geliyor” olduğu öğrenildi. Öte yandan, Hüseyin Demirkol’un selde akıntıya kapılan iki çocuğu ve annesini arama çalışmalarının da devam ettiği belirtildi.