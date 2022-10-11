Bakan Koca: "Osmaniye’deki depremde 8 kişi psikolojik olarak etkilendi"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Osmaniye’deki depremin ardından 8 kişinin psikolojik olarak etkilendiğini duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamada, ”Osmaniye Düziçi’nde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremde, şu an itibarıyla, 8 vatandaşımızın olaydan psikolojik olarak etkilenmesi dışında bir sağlık sorunu yaşanmadığı tespit edilmiştir. Osmaniye halkına geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah tüm afetlerden korusun” dedi.