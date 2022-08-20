Bakan Koca: "Mardin Derik’te hayatını kaybedenlerin sayısı 19’a yükseldi"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mardin Derik’te meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısının 19’a yükseldiğini duyurdu.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Mardin Derik’te bir tırın kalabalığın arasına girmesi ile meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin sayısı maalesef 19’a yükseldi. 6’sının durumu ağır olmak üzere yaralı sayısı 26’dır. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, tedavisi süren hastalarımıza acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.