Bakan Koca: "Gaziantep Nizip’te art arda iki trafik kazası yaşandı. Otoyolda yaşanan kazaya müdahale eden 112 Acil Ekipleri ile İtfaiye ve Polis ekiplerine çarpan otobüsün yan yatması sonucu 3 Sağlık Görevlisi, 3 İtfaiyeci, 2 Basın Mensubu olmak üzer

Bakan Koca: "Gaziantep Nizip’te art arda iki trafik kazası yaşandı. Otoyolda yaşanan kazaya müdahale eden 112 Acil Ekipleri ile İtfaiye ve Polis ekiplerine çarpan otobüsün yan yatması sonucu 3 Sağlık Görevlisi, 3 İtfaiyeci, 2 Basın Mensubu olmak üzere toplam 15 kişi hayatını kaybetti."