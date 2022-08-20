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Bakan Koca: "Gaziantep Nizip’te art arda iki trafik kazası yaşandı. Otoyolda yaşanan kazaya müdahale eden 112 Acil Ekipleri ile İtfaiye ve Polis ekiplerine çarpan otobüsün yan yatması sonucu 3 Sağlık Görevlisi, 3 İtfaiyeci, 2 Basın Mensubu olmak üzer

Bakan Koca: "Gaziantep Nizip’te art arda iki trafik kazası yaşandı. Otoyolda yaşanan kazaya müdahale eden 112 Acil Ekipleri ile İtfaiye ve Polis ekiplerine çarpan otobüsün yan yatması sonucu 3 Sağlık Görevlisi, 3 İtfaiyeci, 2 Basın Mensubu olmak üzere toplam 15 kişi hayatını kaybetti."

Asayiş 20.08.2022, 15:05
Bakan Koca: "Gaziantep Nizip’te art arda iki trafik kazası yaşandı. Otoyolda yaşanan kazaya müdahale eden 112 Acil Ekipleri ile İtfaiye ve Polis ekiplerine çarpan otobüsün yan yatması sonucu 3 Sağlık Görevlisi, 3 İtfaiyeci, 2 Basın Mensubu olmak üzer

Bakan Koca: "Gaziantep Nizip’te art arda iki trafik kazası yaşandı. Otoyolda yaşanan kazaya müdahale eden 112 Acil Ekipleri ile İtfaiye ve Polis ekiplerine çarpan otobüsün yan yatması sonucu 3 Sağlık Görevlisi, 3 İtfaiyeci, 2 Basın Mensubu olmak üzere toplam 15 kişi hayatını kaybetti."

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