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Kılıçdaroğlu ve Akşener'den ortak basın toplantısı: TÜRKİYE'NİN BİR AN ÖNCE SEÇİME GİTMESİ GEREKİYOR
Bakan Koca: "Düzce’de yaşanan 5 şiddetindeki depremde yaralanma ve can kaybı olmadı. Olay sebebiyle, 14 panik atak ve 5 travma tanılı hastaya sağlık hizmeti sunuldu. Toplam 38 personelden oluşan 112 Acil Yardım ve UMKE Timleri bölgede görev başında.
Bakan Koca: "Düzce’de yaşanan 5 şiddetindeki depremde yaralanma ve can kaybı olmadı. Olay sebebiyle, 14 panik atak ve 5 travma tanılı hastaya sağlık hizmeti sunuldu. Toplam 38 personelden oluşan 112 Acil Yardım ve UMKE Timleri bölgede görev başında. Düzce’ye ve Türkiye’ye geçmiş olsun."
Asayiş 17.11.2021, 20:36
Bakan Koca: "Düzce’de yaşanan 5 şiddetindeki depremde yaralanma ve can kaybı olmadı. Olay sebebiyle, 14 panik atak ve 5 travma tanılı hastaya sağlık hizmeti sunuldu. Toplam 38 personelden oluşan 112 Acil Yardım ve UMKE Timleri bölgede görev başında. Düzce’ye ve Türkiye’ye geçmiş olsun."