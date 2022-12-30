Bakan Koca: “Aydın’da bir patlamada 7 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aydın’da bir iş yerinde meydana gelen patlamada 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişi yaralandığını belirterek, "Yaralılardan 4’ünün tedavisi kaldırıldıkları hastanelerde devam ediyor. Halen entübe durumda olan bir hastamızda yüzde 80 yanık var" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Aydın’da, bir patlamada 7 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Yaralılardan 4’ünün tedavisi kaldırıldıkları hastanelerde devam ediyor. Halen entübe durumda olan bir hastamızda yüzde 80 yanık var, ilk müdahalenin ardından İzmir’e nakli yapılıyor” ifadelerine yer verdi.