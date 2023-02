Bakan Koca, afetzede vatandaşlarımızı ziyaret etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş’ta çadır ve konteyner kentlerde yaşayan afetzede vatandaşlarımızı ziyaret etti.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından ziyaretlere ilişkin yaptığı paylaşımda, “Kahramanmaraş’taki çalışmalarımız sırasında, bir süreliğine çadır ve konteyner kentlerde yaşayan afetzede vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Taleplerini öğrendik. Sağlık hizmetleri için gerekli birimler ve çalışanlarımızla her an yanlarındayız. Şartlar her geçen gün daha iyi olacak” ifadelerine yer verdi.