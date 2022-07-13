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Bakan Kirişci: "Datça’da devam eden orman yangınına karadan ve havadan müdahale devam ediyor"

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Muğla’nın Datça ilçesindeki orman yangınına karadan ve havadan müdahalelerin devam ettiğini bildirdi.

Asayiş 13.07.2022, 20:22
Bakan Kirişci: "Datça’da devam eden orman yangınına karadan ve havadan müdahale devam ediyor"

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Muğla’nın Datça ilçesindeki orman yangınına karadan ve havadan müdahalelerin devam ettiğini bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sosyal medya hesabından Datça’daki orman yangınını söndürme çalışmalarıyla ilgili "Muğla Datça’da devam eden orman yangınına ekiplerimizin karadan ve havadan müdahalesi devam ediyor. Son ateş sönene kadar mücadelemiz devam edecek" açıklamasını yaptı.

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