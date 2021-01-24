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Bakan Karaismailoğlu'ndan korsan saldırısına uğrayan Türk gemisiyle ilgili açıklama
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gine Körfezi'nde korsan saldırısına uğrayan Türk gemisinin saat 11.00'da Gabon'un Gentil Limanı'na demirlediğini bildirdi.
Asayiş 24.01.2021, 13:43
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gine Körfezi'nde korsan saldırısına uğrayan Türk gemisiyle ilgili olarak yazılı bir açıklama yayımladı.
Bakan Karaismailoğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Gine Körfezi'nde korsan saldırısına uğrayan gemimiz saat 11.00'de Gabon'un Gentil Limanı'na demirlemiştir. Olayda hayatını kaybeden Azerbaycanlı denizcimize Allah'tan rahmet diliyorum. 15 denizcimizin salimen Türkiye'ye dönmesi için tüm imkanlarımız seferber edilmektedir."