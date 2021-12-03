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Bakan Hulusi Akar’dan MKE açıklaması:

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk savunma sanayiinin öncülüğünü üstlenmiş olan Makine ve Kimya Endüstrisi ile ilgili iddialara cevap vererek, “Burada bizim bu anonim şirketimizin sermayesi tamamen Hazineye ait. Bazı spekülasyonlar var. Onları bilmeniz lazım. Denetim, temsiliyet ve yönetim de bakanlığımıza ait. Burası tamamıyla milletin öz varlığı” dedi.

Asayiş 03.12.2021, 13:32
Bakan Hulusi Akar’dan MKE açıklaması:

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk savunma sanayiinin öncülüğünü üstlenmiş olan Makine ve Kimya Endüstrisi ile ilgili iddialara cevap vererek, “Burada bizim bu anonim şirketimizin sermayesi tamamen Hazineye ait. Bazı spekülasyonlar var. Onları bilmeniz lazım. Denetim, temsiliyet ve yönetim de bakanlığımıza ait. Burası tamamıyla milletin öz varlığı” dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ile Kırıkkale’de bulunan Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Mühimmat Fabrikasını ziyaret etti. MKE Anonim Şirketi ile ilgili Genel Müdür Yasin Akdere’den bilgi alan Akar, beraberindeki Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi ile birlikte daha sonra işçilerle buluştu.

“Önümüzdeki dönemde çok daha başarılı işler yapacağına bütün kalbimizle inanıyoruz”

İşçilere seslenen Bakan Akar, MKE’den önemli hizmetler beklediklerini ifade ederek, “Biz sizlerden çok şey bekliyoruz. Gerçekten sizlere olan umudumuz, güvenimiz tam. Yeni yapısıyla Makine Kimya Endüstrisi A.Ş.’nin bugüne kadar yaptığı gibi, şanlı tarihine yakışır şekilde önümüzdeki dönemde çok daha başarılı işler yapacağına bütün kalbimizle inanıyoruz” dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri şu anda Cumhuriyet tarihimizin en yoğun günlerini yaşıyor”

“Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti bildiğiniz gibi dünyada artık bir özne haline geldi” diyerek sözlerini sürdüren Akar”, “Türk Silahlı Kuvvetleri şu anda Cumhuriyet tarihimizin en yoğun günlerini yaşıyor. Kara Kuvvetlerimizin tüm unsuları, Hava Kuvvetlerimizin tüm unsurları, Deniz Kuvvetlerimizin tüm gelimleri, ülkemizin hak ve menfaatlerini korumak ve kollamak için görev başında. Kendi hak ve menfaatlerimizi en genel anlamda korumak için faaliyet gösterirken, diğer taraftan da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki kardeşlerimizin hakları başta olmak üzere, Libya, Azerbaycan, Somali, Kosova, Bosna gibi yerlerde, tüm bu coğrafyalarda Atalarımızdan aldığımız ilhamla, Atalarımıza da yaraşır şekilde hak, hukuk, adalet için, onlarla olan tarihi bağlarımızdaki vefanın gereği için yapılması gereken ne varsa haklı davalarında onlarla beraber olmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

“Eskiden bizim yerli tüfeğimizin patendi bile yabancıydı”

Türkiye’nin milli silah üretimi anlamında önemli bir mesafe kat ettiğini belirten Akar, “Çok şükür bu dönemde çok ciddi gelişmeler kaydedildi. Eskiden bizim yerli tüfeğimizin patendi bile yabancıydı. Ama şimdi çok şükür, şu anda bütün hafif silahlarımızı yapar, ihracat eder hale geldik. Gemilerimizi, fırtına toplarımızı, helikopterlerimizi, İHA’larımızı, SİHA’larımızı yapıyoruz. Bu manada da çok ciddi girişmelerimiz var. Bunlara devam etmemiz lazım” şeklinde konuştu.

“Makine Kimyanın yeni yapısı çok daha güçlü, çok daha etkili, çok daha hızlı, rekabetçi bir hale geldi”

MKE’nin önemine değinen Akar, “Mehmetçiğe yüksek teknolojiye dayalı silah, araç gereç ve sistemleri verdiğiniz takdirde başarısının artacağı kesin. Dolayısıyla bu manada bu çalışmaların çok önemli olduğunu, önümüzdeki dönemde bu çalışmaları da çok daha ileriye atacağımıza inanıyorum. Savunma sanayimizdeki bu gelişmeleri büyük bir heyecan ve gururla izliyoruz. Savunma sanayi içinde Makine Kimyanın rolü çok önemli ve büyük. Sadece ülkemiz için değil, yurtdışında da Makine Kimyanın adını her geçen gün çok daha saygın yerlere ulaştığını görmekten de büyük mutluluk duyuyoruz. Makine Kimyanın yeni yapısı çok daha güçlü, çok daha etkili, çok daha hızlı, rekabetçi bir hale geldi. Uluslararası piyasalar nasıl çalışıyorsa biz de öyle çalışacağız. Bu konuda şu anda çalışanların özlük haklarının en iyi şekilde olması için buradaki yönetim gece-gündüz demeden tüm imkanları kullanmakta” ifadelerini kullandı.

“Denetim, temsiliyet ve yönetim de bakanlığımıza ait”

“Burada bizim bu anonim şirketimizin sermayesi tamamen Hazineye ait. Bazı spekülasyonlar var” ifadeleri ile sözlerini sürdüren Akar, “Onları bilmeniz lazım. Denetim, temsiliyet ve yönetim de bakanlığımıza ait. Burası tamamıyla milletin öz varlığı. Savunma sanayisi konusunda ciddi sıkıntılar oldu. Şimdi de parasını versek dahi birçok malzemeyi alamıyoruz. Bu konuda herhangi bir ambargo telaffuz edilmese dahi, örtülü bir şekilde bizim bunları almamız engelleniyor. Dolayısıyla bunlara, ‘yeter’ diyen bu millet, bizler, sizler kafa gücüyle çalışmak suretiyle, bileğimizle yüreğimizle bu engelleri aştık, bundan sonra da aşacağız. Şu anda savunma sanayide millilik ve yerlilikte geldiğimiz nokta, yüzde 80’lere dayandı. Yeter mi, yetmez. Bundan sonraki bölümde çalışmalar çok daha çetin geçecek. Çok daha yüksek teknoloji gerekiyor. Çok daha fazla çalışmamız gerekiyor. Tek yumruk, tek yürek olarak işçisiyle, mühendisiyle, bütün çalışanlarıyla önümüzdeki teknoloji engellerini aşacağız. Bu bizim boynumuzun borcu. Makine Kimyanın dönüşümü, ortaya çıkardığı bir fırsat. Bu fırsatı değerlendireceğiz. Bununla Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Mehmetçiğin ihtiyaçlarını karşılayacağız” şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi, işçilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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