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Bakan Ersoy’un katıldığı etkinlik alanını su bastı
Ankara’da etkili olan yağmurda Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katıldığı program alanını su bastı.
Asayiş 07.06.2022, 14:14
Ankara’da etkili olan yağmurda Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katıldığı program alanını su bastı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un Yunus Emre Enstitüsü merkez binasında katıldığı “Türk Dizilerinin Türkçe ve Türk Kültürünü Yakınlaştırıcı Etkisi” programının düzenlendiği alanı Ankara’da etkili olan sağanak yağmur sonucu su bastı.
Katılımcılar yağmurdan sığınacak yer ararken bir süre ertelenen program, alanın biriken sudan temizlenmesinden sonra yeniden başladı.