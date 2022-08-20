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Mardin’de yaşanan trafik kazası nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun bölgeye gittiği öğrenildi.
Bakan Bozdağ: “Mardin Derik’teki kazaya ilişkin Derik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adlî tahkikat başlatılmıştır”
Bakan Bozdağ: “Mardin Derik’teki kazaya ilişkin Derik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adlî tahkikat başlatılmıştır”
Asayiş 20.08.2022, 21:04
Bakan Bozdağ: “Mardin Derik’teki kazaya ilişkin Derik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adlî tahkikat başlatılmıştır”