Bakan Bozdağ: “Deprem bölgelerinde şu ana kadar 206 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi”

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Deprem bölgelerindeki adli süreçleri yönetmek üzere şu ana kadar 206 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi” dedi.

Adalet Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın konuşmasını paylaştı. Bakan Bozdağ, yaptığı konuşmasında, "Deprem bölgelerindeki adli süreçleri yönetmek üzere şu ana kadar 206 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi. Adalet Bakanlığı diğer birimlerde ihtiyaç duyulan personel bakımından da şu ana kadar 721 personeli bölgeye görevlendirmiştir” ifadelerini kullandı.