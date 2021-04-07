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Bakan Akar’dan şehit Pilot Gençcelep için taziye

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Konya’da eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan Hava Kuvvetlerimize ait NF-5 uçağının şehit olan pilotu Hv. Plt. Yzb. Burak Gençcelep için taziye mesajı yayımladı.

Asayiş 07.04.2021, 18:06
Bakan Akar’dan şehit Pilot Gençcelep için taziye

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Konya’da eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan Hava Kuvvetlerimize ait NF-5 uçağının şehit olan pilotu Hv. Plt. Yzb. Burak Gençcelep için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Akar mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 7 Nisan 2012 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."
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