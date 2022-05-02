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Türk Ocakları Kırşehir Şube Başkanı Doğan: "Türkçülük fikrini önemseyen abide şahsiyetlerin düşünceleri yaşayacak"
Bakan Akar: "(Yunanistan askeri uçaklarının Türk hava sahasını ihlali) Aleyhimize yapılan her türlü harekete karşı mutlaka tepkimizi göstereceğiz. Onların yaptığı ihlallere karşı Hava Kuvvetlerimiz gerekli tepkiyi misliyle gösteriyor."
Bakan Akar: "(Yunanistan askeri uçaklarının Türk hava sahasını ihlali) Aleyhimize yapılan her türlü harekete karşı mutlaka tepkimizi göstereceğiz. Onların yaptığı ihlallere karşı Hava Kuvvetlerimiz gerekli tepkiyi misliyle gösteriyor."
Asayiş 02.05.2022, 12:00
Bakan Akar: "(Yunanistan askeri uçaklarının Türk hava sahasını ihlali) Aleyhimize yapılan her türlü harekete karşı mutlaka tepkimizi göstereceğiz. Onların yaptığı ihlallere karşı Hava Kuvvetlerimiz gerekli tepkiyi misliyle gösteriyor."