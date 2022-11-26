Bakan Akar ve TSK komuta kademesi, Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi’nde

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe Kilit Harekatı’nda iki askerin şehit olmasının ardından TSK komuta kademesi ile Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi’nde toplantı halinde olduğu aktarıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Konya programına katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe Kilit Harekatı’nda iki askerin şehit olmasının ardından programdan ayrılarak Ankara’ya döndü. Bakan Akar ve TSK Komuta kademesinin Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi’nde toplantı halinde olduğu ifade edildi.