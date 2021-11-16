Bakan Akar: "Suriye’nin kuzeyinde PKK/PYD/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerine karşı Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekâtları başarıyla icra edilmiştir. Bu harekatlarda göğüs göğüse mücadele ile 4 bin DEAŞ’lı terörist etkisiz hale getiril

Bakan Akar: "Suriye’nin kuzeyinde PKK/PYD/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerine karşı Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekâtları başarıyla icra edilmiştir. Bu harekatlarda göğüs göğüse mücadele ile 4 bin DEAŞ’lı terörist etkisiz hale getirilirken ülkemizin güneyinde kurulmak istenen terör koridoru da engellenmiştir."