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Bakan Akar: "İlk vakanın görüldüğü günden itibaren Bakanlık bünyesinde 7 gün 24 saat esası ile görev yapan Korona virüs ile Mücadele Merkezi ’KOMMER’ vasıtasıyla hem bireysel hem de kurumsal önleyici, koruyucu tedbirler hayata geçirilmiştir."
Bakan Akar: "Suriye’nin kuzeyinde PKK/PYD/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerine karşı Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekâtları başarıyla icra edilmiştir. Bu harekatlarda göğüs göğüse mücadele ile 4 bin DEAŞ’lı terörist etkisiz hale getiril
Bakan Akar: "Suriye’nin kuzeyinde PKK/PYD/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerine karşı Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekâtları başarıyla icra edilmiştir. Bu harekatlarda göğüs göğüse mücadele ile 4 bin DEAŞ’lı terörist etkisiz hale getirilirken ülkemizin güneyinde kurulmak istenen terör koridoru da engellenmiştir."
Asayiş 16.11.2021, 10:25
Bakan Akar: "Suriye’nin kuzeyinde PKK/PYD/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerine karşı Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekâtları başarıyla icra edilmiştir. Bu harekatlarda göğüs göğüse mücadele ile 4 bin DEAŞ’lı terörist etkisiz hale getirilirken ülkemizin güneyinde kurulmak istenen terör koridoru da engellenmiştir."