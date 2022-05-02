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Türk Ocakları Kırşehir Şube Başkanı Doğan: "Türkçülük fikrini önemseyen abide şahsiyetlerin düşünceleri yaşayacak"
Bakan Akar: Şu ana kadar 61 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Akar: “Pençe Kilit Operasyonu başarılı bir şekilde devam ediyor. Şu ana kadar 61 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlere ait 82 mağara, sığınak tahrip, 413 el yapımı patlayıcı imha edildi. Pençe Kilit Operasyonu bölgesindeki teröristlerin sonunu getirecek, terör örgütüne büyük bir darbedir.”
Asayiş 02.05.2022, 11:59 02.05.2022, 14:13
Bakan Akar: “Pençe Kilit Operasyonu başarılı bir şekilde devam ediyor. Şu ana kadar 61 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlere ait 82 mağara, sığınak tahrip, 413 el yapımı patlayıcı imha edildi. Pençe Kilit Operasyonu bölgesindeki teröristlerin sonunu getirecek, terör örgütüne büyük bir darbedir.”