Bakan Akar: Şu ana kadar 61 terörist etkisiz hale getirildi

Bakan Akar: “Pençe Kilit Operasyonu başarılı bir şekilde devam ediyor. Şu ana kadar 61 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlere ait 82 mağara, sığınak tahrip, 413 el yapımı patlayıcı imha edildi. Pençe Kilit Operasyonu bölgesindeki teröristlerin sonunu getirecek, terör örgütüne büyük bir darbedir.”