Bakan Akar, "Mehmetçik tarafından 540’dan fazla sığınak, mağara temizlendi. Teröristlerin yerleştirdiği bin 808 mayın ve el yapımı patlayıcı imha edildi. Şu ana kadar 429 terörist etkisiz hâle getirildi. Pençe Kilit Operasyon sahasının tamamı kontrol altına alınmak üzere, sona doğru yaklaştık. Zap’ı teröristlerden temizleyeceğiz ve böylece hudutlarımızın tamamını kilit altına alacağız" dedi.