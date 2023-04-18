Bakan Akar: “Mehmetçik, Irak’ın kuzeyinde Zap bölgesinde Çömçe adı verilen, teröristlerin sözde kale olarak gördüğü, ‘girilemez’ diye nitelendirdiği mağaraya da girdi. Çok sayıda silah, mühimmat ele geçirildi”