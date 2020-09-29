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Bakan Akar, Kosova Savunma Bakanı Quni ile bir araya geldi

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR, KOSOVA SAVUNMA BAKANI ANTON QUNİ İLE BİR ARAYA GELDİ.

Asayiş 29.09.2020, 15:09
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Bakan Akar, Kosova Savunma Bakanı Quni ile bir araya geldi

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kosova Savunma Bakanı Anton Quni ile bir araya geldi.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kosova Savunma Bakanı Anton Quni’yi Millî Savunma Bakanlığında askeri törenle karşıladı. Baş başa gerçekleştirilen görüşmenin ardından her iki Bakan heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.

İkili ve bölgesel savunma ve güvenlik konuları ile savunma sanayii alanında iş birliği konularının ele alındığı görüşmelerde, Bakan Akar tarafından Türkiye ve Kosova arasındaki dostluğa vurgu yapıldı, iki ülke arasındaki iyi ilişkilerin daha da geliştirilmesinin gerekliliği ifade edildi, FETÖ ile mücadelede iş birliğinin önemine değinildi.

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