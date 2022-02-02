Son Dakika
Milli Savunma Bakanı Akar: “Kış Kartalı Harekatı ile teröristlerin barınakları, sığınakları, inleri, mağaraları başlarına yıkıldı”
Bakan Akar: “(Kış Kartalı Harekatı) Teröristler bir kez daha Türk Silahlı Kuvvetlerinin nefesini enselerinde hissettiler."
Bakan Akar: “(Kış Kartalı Harekatı) Teröristler bir kez daha Türk Silahlı Kuvvetlerinin nefesini enselerinde hissettiler."
Asayiş 02.02.2022, 10:15
Bakan Akar: “(Kış Kartalı Harekatı) Teröristler bir kez daha Türk Silahlı Kuvvetlerinin nefesini enselerinde hissettiler."