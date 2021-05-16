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Bakan Akar, Irak’ın kuzeyinde yaralanan Mehmetçiği ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak’ın kuzeyinde Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında yaralanan Mehmetçiği ziyaret etti.

Asayiş 16.05.2021, 19:11
Bakan Akar, Irak’ın kuzeyinde yaralanan Mehmetçiği ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak’ın kuzeyinde Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında yaralanan Mehmetçiği ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında yaralanan ve Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören Kahraman silah arkadaşlarımızı ziyaret etti ve sağlık durumlarına ilişkin bilgi aldı” ifadesi kullanıldı.
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