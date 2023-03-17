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Bakan Akar: “Bu yılın başından itibaren 306 terörist etkisiz hale getirilmiştir.”

Bakan Akar: “Bu yılın başından itibaren 306 terörist etkisiz hale getirilmiştir.”

Asayiş 17.03.2023, 19:24
Bakan Akar: “Bu yılın başından itibaren 306 terörist etkisiz hale getirilmiştir.”

Bakan Akar: “Bu yılın başından itibaren 306 terörist etkisiz hale getirilmiştir.”

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