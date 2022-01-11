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Bakan Akar: "(Akçakale’deki terör saldırısının ardından başlatılan operasyon) PKK/YPG hedeflerini güçlü şekilde vurduk, bundan sonra da vurmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar 22 terörist etkisiz hale getirildi."
Bakan Akar: "(Akçakale’deki terör saldırısının ardından başlatılan operasyon) PKK/YPG hedeflerini güçlü şekilde vurduk, bundan sonra da vurmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar 22 terörist etkisiz hale getirildi."
Asayiş 11.01.2022, 12:49
Bakan Akar: "(Akçakale’deki terör saldırısının ardından başlatılan operasyon) PKK/YPG hedeflerini güçlü şekilde vurduk, bundan sonra da vurmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar 22 terörist etkisiz hale getirildi."