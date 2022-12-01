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Bakan Akar: "Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinde 4 bin 500 radikal DEAŞ’lı teröristi etkisiz hale getiren Türkiye, DEAŞ ve diğer tüm terör örgütleri ile mücadele için her türlü iş birliğine hazırdır."
Bakan Akar: "(ABD’li yetkililerin olası harekata karşı açıklamaları) Bizden tekrar değerlendirmemizi istediler. Bizler de hassasiyetlerimizi anlattık, verilen sözlerin tutulmasını istedik. Bizi anlamaları gerektiğini vurguladık."
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Son dönemde yapılan görüşmelerde müttefik ülkelere eli kanlı bir terör örgütü olan, sınırlarımıza ve halkımıza saldıran PKK/KCK/YPG’ye, DEAŞ’la mücadele bahanesi dahil her ne sebeple olursa olsun destek olmamaları,
Bakan Akar: "(ABD’li yetkililerin olası harekata karşı açıklamaları) Bizden tekrar değerlendirmemizi istediler. Bizler de hassasiyetlerimizi anlattık, verilen sözlerin tutulmasını istedik. Bizi anlamaları gerektiğini vurguladık."
Bakan Akar: "(ABD’li yetkililerin olası harekata karşı açıklamaları) Bizden tekrar değerlendirmemizi istediler. Bizler de hassasiyetlerimizi anlattık, verilen sözlerin tutulmasını istedik. Bizi anlamaları gerektiğini vurguladık."
Asayiş 01.12.2022, 15:51
Bakan Akar: "(ABD’li yetkililerin olası harekata karşı açıklamaları) Bizden tekrar değerlendirmemizi istediler. Bizler de hassasiyetlerimizi anlattık, verilen sözlerin tutulmasını istedik. Bizi anlamaları gerektiğini vurguladık."