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Bakan Akar: "(ABD’li yetkililerin olası harekata karşı açıklamaları) Bizden tekrar değerlendirmemizi istediler. Bizler de hassasiyetlerimizi anlattık, verilen sözlerin tutulmasını istedik. Bizi anlamaları gerektiğini vurguladık."

Bakan Akar: "(ABD’li yetkililerin olası harekata karşı açıklamaları) Bizden tekrar değerlendirmemizi istediler. Bizler de hassasiyetlerimizi anlattık, verilen sözlerin tutulmasını istedik. Bizi anlamaları gerektiğini vurguladık."

Asayiş 01.12.2022, 15:51
Bakan Akar: "(ABD’li yetkililerin olası harekata karşı açıklamaları) Bizden tekrar değerlendirmemizi istediler. Bizler de hassasiyetlerimizi anlattık, verilen sözlerin tutulmasını istedik. Bizi anlamaları gerektiğini vurguladık."

Bakan Akar: "(ABD’li yetkililerin olası harekata karşı açıklamaları) Bizden tekrar değerlendirmemizi istediler. Bizler de hassasiyetlerimizi anlattık, verilen sözlerin tutulmasını istedik. Bizi anlamaları gerektiğini vurguladık."

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